بعد إصابتها بكورونا..تعرف على مصير فيلم «معالي ماما» لبشرى

/645240/بعد-إصابتها-بكوروناتعرف-على-مصير-فيلم-معالي-ماما-لبشرى

بدأت الفنانة بشرى منذ مايقرب من شهر تصوير فيلمها الجديد «معالي ماما»، ولكن أصبح الجمهور يتسائل حول مصير العمل خاصة بعد إصابة بشرى بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قبل انتهاء التصوير.

دوت الخليج يكشف مصير فيلم «معالي ماما» بعد إصابة بشرى بكورنا

وكشف أحمد نور مخرج فيلم «معالي ماما» أن العمل على الفيلم مازلا قائم وأن فريق العمل في انتظار التعافي الكامل لبشرى لإستئناف التصوير خاصة وأنهم تفصلهم أيام قليلة على الإنتهاء من تصويره، ما بشأن الحالة الصحية لباقي أسرة العمل فقال بأنه لا زالوا جميعهم بخير حتى الأن.

قصة فيلم «معالي ماما»

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى، يناقش من خلاله علاقة الأم بأطفالها، خاصًة عندما تكون لديها مسئوليات فى عملها، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.

فيلم «معالي ماما»، بطولة بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.

وكانت قد أعتذرت الفنان داليا البحيرى عن تقديم العمل، ليلجأ صناع الفيلم لبشرى لتقديم البطولة، حيث تم التعديل على السيناريو الذى يكتبه نادر صلاح الدين، حتى يتمكن صناع الفيلم من التصوير خلال الفترة المقبلة مباشرة.

إصابة بشرى بفيروس كورونا

وهدد فيروس كورونا الفنانة بشرى منذ فترة دون الإعلان عن أي تفاصيل، جاء نبأ إصابتها بفيروس كورونا على لسان زوجها سالم هيكل الذي كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: الحمد لله على كل شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة”.

بشرى تعتذر عن حضور حفل زفاف نيللي كريم

وكانت قد اعتذرت بشرى، عن عدم حضورها حفل زفاف صديقتها الفنانة نيللي كريم، ولاعب الاسكواش هشام عاشور، في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وكتبت عبر خاصية ستوري لحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: “مبروك يا حبيبتي وربنا يسعدك ويوفقك.. يعزعليا إني مكنش معاكي انهارده ما منعنيش إلا الشديد القوي”.