/645239/صلاح-وفان-دايك-أساسيان-التشكيل-المتوقع-لليفربول-في-أولى-مبارياته-بالدوري-الإنجليزي-الممتاز

يستفتح فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، أولى مباراياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، أمام فريق نورويتش سيتي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة

ويستعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة اليوم:

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا.

في خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

وتشهد أحداث اليوم السبت، العديد من المباريات في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في انطلاقته للموسم الجديد 2021/2022.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

واتفورد x أستون فيلا – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

بيرنلي x برايتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

نوريتش سيتي x ليفربول – في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

مانشستر يونايتد xليدز يونايتد – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports Connect

تشيلسي x كريستال بالاس – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

إيفرتون x ساوثهامتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

ليستر سيتي x وولفرهامبتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

تجديد عقد فان دايك

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقد الهولندي فيرجيل فإن دائم مدافع الفريق الأول بالنادي، ومن أفضل مدافعي العالم الثلاث مواسم السابقة.

انضم فان دايك كان إلى صفوف ليفربول في يناير 2018، قادمًا من ساوثهامبتون، ووقع عقدًا حتى 30 يونيو 2023.

وقال ليفربول في بيانه أن فان دايك وقع على عقد صباح اليوم الجمعة، لمدة ثلاث سنوات ونصف، ما يضمن استمراره مع الريدز حتى 30 يونيو 2025.

قام ليفربول مؤخرًا بتجديد عقد، ترينت ألكسندر أرنولد، فابينيو، بجانب أليسون بيكر، وقام النادي اليوم بتجديد عقد فان دايك صاحب الـ"30" عامًا.