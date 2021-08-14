/645238/الرئيس-السيسي-النمو-السكاني-كان-سيدمر-الدولة-في-2011-والوعي-من-أخطر-القضايا-التي-تواجه-المجتمع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحديث الواقع الذي نراه الان ترجمة لجهود الدولة، منوها إلى ان النمو السكاني الكبير كان سيؤدي إلى تدمير الدولة في 2011.

جاء ذلك خلال إفتتاح عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر،، مشيرا إلى أن قضية الوعي اخطر قضية تواجه المجتماعات في العالم، حيث أن الاشكالية تنتج حالة يصعب على المجتمع تجاوزها، مضيفا أن انننا نسعى إلى وضع حل للنمو السكاني وتنظيمه. تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عن ملف الاسكان وما شهدته الدولة من انجازات في هذا المجال، ممنوها إلى أن هذا الملف من الملفات التي اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية، حيث تم نقل الدولة المصرية نقلة نوعية وتحسين جودة حياة المصريين.

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