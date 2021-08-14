خلال افتتاح مشروعات بمدينة بدر.. رئيس الوزراء: 425 مليار جنيه تكلفة تطوير العشوائيات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة أزمة العشوائيات، مستعرضا بعض عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية حول أزمة العشوائيات مثل أزمة "الدويقة" وغيرها خلال عام 2010، وهو الأمر الذى بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطويره بشكل كامل.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية متنوعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من منطلق الحق في السكن الكريم كواحدة من حقوق الإنسان، وتحقيق جودة حياة للمواطن في أن يعيش في منطقة كريمة، مشددا على أن الدولة بدأت وفق توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث تم تطوير 357 مناطق غير أمنة، وكان لدينا 152 ألف فدان في مناطق غير مخططة، وأكثر من ألف سوق عشوائى، وتم تطوير هذه المناطق بالكامل.

وتابع رئيس الوزراء: "إجمالي الكلفة للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات وصل إلى 425 مليار جنيه، حيث أن المناطق غير الآمنة والتي وصلت إلى 357 منطقة تكلفت 63 مليار جنيه.. والمناطق غير المخططة التي وصلت إلى 152 فدانا تكلف 318 مليار جنيه، في حين تم تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه".

وقال الدكتور مدبولى، إن المناطق غير الآمنة، كنات منتشرة في 25 محافظة، وبها أكثر من مليون مواطن، متابعا: "كان على رأسها القاهرة، وتم تنفيذ مشروع حضارى كامل وفق مشروع تطوير العشوائيات، لكافة مناحى الحياة وتوفير خدمات اجتماعية وثقافية واقتصادية وصحية، وتم الانتهاء من 90 % منها 10 % المتبقة قبل نهاية هذا العام، حيث أن عملية البناء انتهت من خلال الإسكان البديل.. الدولة المصرية استطاعت تغير الوجه للمناطق العشوائية وغير الآمنة، في إطار إعادة الوجه الحضارى".

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.