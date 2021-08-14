توقيع بروتوكولى للتعاون بين البيئة ومؤسستى نبض الحياة للتنمية وإستدامة جودة الحياة...

د. ياسمين فؤاد : يتضمن التعاون تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات للسكان المحليين بالمحميات ، ودعمهم فى مجالات الصحة البيئية ، وأنشطة توعوية وتدريبية واعادة التدوير بجميع محافظات الجمهورية .

وزيرة البيئة: مؤسسات المجتمع المدني أحد أذرع الوزارة لنشر ثقافة العمل البيئي وحماية البيئة.

وقع الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بروتوكولى للتعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، البروتوكول الاول يتضمن تعاون بين جهاز شئون البيئة و مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية ويمثلها الاستاذ أمجد حسين رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، والثانى تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير ويمثلها دكتورة ريم احمد رئيس المؤسسة ، وتهدف البرتوكولات الى التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات والمشروعات البيئية وتنفيذ عدد من الانشطة البيئبة لدعم العمل البيئي ، وذلك بحضور الأستاذ إسلام أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية والأستاذ أحمد رأفت المدير الإداري للمؤسسة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان توقيع البروتوكولات يأتى من منطلق جهود وزارة البيئة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وذلك من خلال المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من اجل الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة مصادر الملوثات والتي تؤثر على صحة الانسان ، ومن ثم اضطلاعها بتحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كافة المحافظات المصرية ، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030. وايضا في ضوء دعم مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وأوضحت وزيرة البيئة انه بموجب البروتوكول الاول تلتزم وزارة البيئة بتقديم الخبرات الفنية المتاحة لديها بالدعم الفني لمشروعات مؤسسة نبض الحياة ذات الصلة بالموضوعات البيئية ومنها ( مشروع وقف النخيل الخيري – حملة سقيا الماء )، وايضا تقديم الخبرات الفنية المتاحة بغرض تطوير مزرعة وقف النخيل بالوادي الجديد؛ لتكون نموذجًا في تطبيق المبادئ البيئية، وتنفيذ وتصميم الأفكار المتعلقة بالبيئة والمجتمع والتى تهدف إلى استدامة النظام البيئي ، وايضا تقديم الدعم الفني والخدمة الدورية بأخذ العينات لقياس مدى جودة ونقاء مياه الآبار التي تقوم المؤسسة بتنفيذها من خلال المعامل التابعة لوزارة البيئة ، والدعم الفني لرفع الوعي البيئي لطلاب المدارس بمرحلة التعليم الأساسي بمدينة الفرافرة والقرى التابعة لها .وقيام وزارة البيئة بتوثيق الأنشطة الخاصة بالمشروعات ذات الصلة والتغطية الإعلامية لها. بالإضافة إلى منح رعاية وزارة البيئة ومبادرة اتحضر للأخضر لمشروعات المؤسسة (مشروع وقف النخيل الخيري – حملة سقيا الماء) .

كما تلتزم مؤسسة نبض الحياة وفقا للبرتوكول بالمساهمة في دعم السكان المحليين بالمحميات من خلال تقديم خدمات حفر الآبار وتنفيذ خزانات المياه. وذلك ضمن خطة المؤسسة بحملة سقيا الماء . والتمكين الاقتصادي للأسر المعيلة من السكان المحليين، ورفع قدراتهم على الكسب من خلال حِرَف ومِهَن، واستغلال الموارد الطبيعية المحيطة ، وايضا رفع الوعي البيئي للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية، ودعم السكان المحليين بالمحميات الطبيعية في مجالات الصحة البيئية طبقًا لخطة الوزارة وإمكانيات المؤسسة ، وانتهاج وسائل وأساليب متطورة في إعادة تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن الإنتاج ، وأيضا توجيه جزء من عوائد مشروع مزرعة وقف النخيل الخيري لتحسين البيئة الصحية لمنازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بمدينة الفرافرة .والمساهمة في رفع الوعي البيئي لطلاب المدارس و الفئات المختلفة . بالإضافة الى المساهمة في الحد من استخدام الحقائب البلاستيكية، واستبدالها بحقائب مُصَنّعَة من مواد صديقة للبيئة .وإدخال البُعد البيئي في كافة أنشطة المؤسسة وكذلك المحتوى الإعلامي للمؤسسة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان البروتوكول الثاني يتضمن التعاون مع مؤسسة إستدامة جودة الحياة فى عدد من المجالات البيئية وتشمل (التنميه المستدامة –دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي–تغير المناخ - التنوع البيولوجى –حملات التشجير –منظومة المخلفات الصلبة). وذلك من خلال الانشطة التى يقوم بها الطرفان ويمكنهما التعاون فى تنفيذها وتشمل الندوات ، ورش العمل ، وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية. وايضا المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية ، ورفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة مع مراعاة البعد البيئي فى كافة الاعمال الخيرية التى تنفذها المؤسسة ، ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي.

بالإضافة إلى برامج بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى كافة المحافظات، والزيارات الميدانية للمشروعات البيئية ، والترويج للسياحة البيئية ،وزيادة المسطحات الخضراء.

ويشمل نطاق عمل هذا البروتوكول كافة محافظات جمهورية مصر العربية ، وتلتزم وزارة البيئة وفقا للبروتوكول بتقديم الدعم الفني للمؤسسة من خلال الخبراء فى كافة المجالات البيئية بجانب الدعم اللوجيستى المرتبط باختصاص عمل الوزارة الى المؤسسة . وايضا التعاون فى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية . كما تلتزم المؤسسة بموافاة الوزارة بخطة العمل التى تنفذها والموضح بها البرنامج الزمنى للتنفيذ وذلك لاعتمادها من السلطة المختصة بالوزارة والتوجيه للادارات المعنية .