القوي العاملة : التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص العمل لها في ندوة...

وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية ندوة بعنوان : " التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين" تحت رعاية ياسر سعيد مدير المديرية، ونظمتها زاهية السبخي مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص.

وقام ياسر سعيد بشرح حقوق المرأة في بيئة العمل، وكيفية العمل على توعيتها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها والتمكين الاقتصادي لها، في إطار قراري وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا، وتوضيح الأعمال المحظور عملها فيها.

كما تم التطرق إلي دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات خريجي التدريب المهني من الجنسين، والتسهيلات التي يتم تقديمها للشباب من الجهاز، وشروط الحصول على التمويل اللازم، وكيفية اعداد دراسات جدوى لتلك المشروعات.

كما قامت الدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

بالقاء المحاضرة الأولي عن أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمع، وثمنت الدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة في هذا المجال.

ومن جانبها ألقت الدكتورة إيناس محمود عضو المجلس القومي للسكان المحاضرة الثانية تحت عنوان : "حماية ورعاية المرأة العاملة في بيئة العمل" .

وقامت زاهية السبخي بعرض فيديو توضيحي لشرح كيفية تحقيق المساواة بين الجنسين، وحفظ حقوق المرأة العاملة في مجالات العمل المختلفة.