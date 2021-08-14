السيسى يشاهد فيلما عن تسكين أهالى عزبة أبو قرن.. ومواطنة: أنا فخورة بالرئيس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة فى مدينة بدر. وأشاد عدد من المواطنين، بعملية التطوير التى تمت فى المنطقة، مؤكدين أنهم حصلوا على شقق بديلة، موجهين الشكر إلى الرئيس، فيما قالت مواطنة: أنا فخورة بالرئيس السيسى، وبنشكره على كل ما فعله من أجل المواطنين.

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