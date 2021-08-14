إنفوجراف- تطوير العمران.. حلم بيتحقق فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكم البلاد، وأخذ على عاتقه مهمة القضاء على العشوائيات، فى مشهد أعاد للقاهرة رونقها، وأثبتت جدية الدولة فى سعيها لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية، فى مدينة بدر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء. واستعرض مدبولى خطة الدولة للقضاء على العشوائيات فى القاهرة التاريخية، وفى مناطق ماسبيرو، وسور مجرى العيون، وعين الصيرة، مؤكدًا أن الدولة لن تتدخر جهدًا فى توفير حياة تليق بالمواطن المصرى.

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