عاجل.. السيسى: ظروف بلدنا تتطلب إننا نتعذب لها عشان نحوّل حياة الناس

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن الدولة تنشئ عددا من المشروعات القومية مثل الطرق والموانئ والمطارات ومعالجة المياه، مضيفًا: "إحنا قاعدين نشتغل وربنا وحدة اللى يعلم والحكومة بتتعذب معايا وهتتعذب معايا وأى مسؤول هيشتغل فى الدولة هيتعذب، مش عشان التعذيب هدف لأن ظروف بلدنا تتطلب إننا نتعذب لها عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لا دولة ودى بلاد مش عايشة وملهاش مستقبل إلى دولة".

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