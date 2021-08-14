عاجل.. مدبولى: اختفاء جميع المناطق غير الآمنة فى القاهرة قبل نهاية العام

وأضاف مدبولى، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن سكان العشوائيات بالمناطق السابقة تم نقلهم إلى الأسمرات 1 و 2 أهالينا 1 وروضة السيدة، وهذه المدن بها جميع الخدمات.
وأوضح أن الرئيس السيسى وجه بعدم النوم قبل إخلاء العشوائيات ونقل المواطنين للأسمرات والمدن المخصصة لهم، منوهًا إلى أن منطقة عزبة أبوقرن من أكبر المناطق غير آمنة، واليوم تم البدء فى تسكين الأسر، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية العام الجارى ستختفى كل المناطق غير الآمنة فى القاهرة.
وأشار إلى أن الدولة عملت على المناطق غير المخططة وتم اختيار 135 منطقة وتم الانتهاء من 56 منطقة.
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