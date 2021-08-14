عاجل.. السيسى عن إعادة صياغة الدعم: بنعمل اللى يرضى ربنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يجب الربط بين النمو السكانى والقضايا والإشكاليات التى واجهت المجتمع على مدار 100 سنة، مضيفا: "فى فرق بين التنظير وحل المشكلة، اللى إحنا فيه ده حل المشكلة".





وأضاف السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن البعض يندهش عندما يتحدث عن إعادة صياغة الدعم، مضيفًا: "إحنا بنعمل كده عشان نغيّر بلدنا مش عشان الناس تحبنا، إحنا بنعمل اللى يرضى ربنا". وأوضح أنه من الضرورى إعادة ترتيب وصياغة الدعم المقدم للناس، منوها إلى أن الدعم 275 مليار جنيه فى 10 سنوات بحوالى 3 تريليونات جنيه، معلقًا: "الرقم اللى بنطور الريف المصرى كله من صحة وتعليم وغيره سيكلف الدولة من 600 إلى 700 مليار جنيه".

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