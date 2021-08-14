عاجل.. مدبولى: السيسى وجه بعدم التوقف نهائيا عن عملية التطوير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الدولة بعدم التوقف أبدا عن عملية التطوير، وأن تستمر فى الفترة المقبلة عمليات تطوير المناطق غير المخططة بعد تطوير المناطق غير الآمنة.





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