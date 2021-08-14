عاجل.. السيسى: ما تشهده الدولة الآن فضل كبير من الله على مصر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن ما تشهده الدولة الآن فضل كبير من الله على مصر، مضيفًا: "من أول 2011 حتى الآن المفروض ميبقاش حالنا كده، واللى إحنا شايفينه مع اللى حصل فى 2011، إننا كنا بنفضل نتقاتل مع بعضنا البعض والبلد تروح".





وأضاف السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن الدولة ستواصل حل مشاكل الإسكان، ولكن الحل يجب أن يكون مع ضبط النمو السكانى. وأوضح أن الدولة تقوم بفرش وحدات الإسكان للمواطنين، معلقًا: "مفيش مقابل، ومفيش أى عائد للدولة إلا تغيير حياة الناس".

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