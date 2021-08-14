عاجل.. رئيس الوزراء: نعمل على إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمساحة 500 فدان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن القاهرة التاريخية من المناطق التى لها قيمة تراثية والتى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويرها، منوهًا إلى أن مشروعنا يستهدف إعادة رونق القاهرة التاريخية القديمة لتعود إلى شكلها.





وأضاف مدبولى، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أنه سيتم تأهيل أحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على المبانى الآثرية، وتم البدء بالفعل فى مناطق منها مثل باب زويلة وحارة الروم. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل على تطوير منطقة الفسطاط لإنشاء حديقة مركزية للقاهرة على مساحة 500 فدان بها كل العناصر الترفيهية والخدمية.

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