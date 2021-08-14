عاجل.. السيسى: النمو السكانى ترتب عليه ممارسات كادت أن تدمر الدولة فى 2011

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن العشوائيات ترجمة لواقع عاشته الدولة فى السنوات الماضية، منوهًا إلى أن النمو السكانى ترتبت عليه ممارسات وسلوكيات كادت أن تدمر الدولة فى 2011.





وأضاف السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن العشوائيات ظهرت لأن الدولة لم تستطع أن تلبى احتياجات المواطنين، مضيفًا: "مش موضوع فساد المحليات، الدولة لم تستطع السيطرة على حالها". وأوضح أن قضية الوعى أخطر قضية تواجه المجتمعات ليس فى مصر فقط ولكن فى كل العالم، معلقًا: "الناس بتشوف الواقع وبتسأل مين السبب فيه ضعف المسؤولين أو مفيش إرادة سياسية لحل القضية، الموضوع على بعضه عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة يصعب على المجتمع حلها والمجتمع عايز يعيش".

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