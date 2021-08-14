عاجل.. مدبولى: ما بنى من وحدات سكنية خلال 6 سنوات يفوق ما تم فى 40 عاما

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن الدولة عملت على حل مشكلة الإسكان من منطلق أن حق السكن من أهم حقوق الإنسان.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المناطق غير الآمنة وصلت إلى 357 منطقة على مستوى الجمهورية، وخصصت الدولة أكثر من 425 مليار جنيه لتغيير وجه مصر فى المناطق غير الآدمية، ومنهج الدولة هو التطوير الكامل بتوفير جميع الخدمات حتى ينتقل الإنسان إلى مكان متكامل.
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