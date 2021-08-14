في أسبوع..أغنية «زيها مين» لمحمد حماقي تكسر حاجز الـ8 ملايين مشاهدة

/645237/في-أسبوعأغنية-زيها-مين-لمحمد-حماقي-تكسر-حاجز-الـ8-ملايين-مشاهدة

دوت الخليج يرصد مشاهدات أغنية «زيها مين» لمحمد حماقي

تصدرت اغنية «زيها مين» لمحمد حماقي تريند رقم 3 على موقع يوتيوب رغم مرور أسبوع على طرحها، ما وصلت عدد مشاهدتها حتى الأن لأكثر 8 ملايين مشاهدة وهو عدد فائق للغاية.

أغنية «زيها مين» من أغاني ألبوم يا فاتني، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية «زيها مين»

وتقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي أي مكان بتنوره، والله ما تلاقوا زيها، لفوا الدنيا ودوروا، دي جمالها معدي واللي يشوفه بيقدره، والله ما تلاقوا زيها، زيها مين بتهزروا، تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر، طبعًا حقها تدلع، تتبغدد قوي تتدلع، قصاد الغمزة إحنا تلامذة، قصاد الماشية إحنا الحاشية، ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن.”.

محمد حماقي يتألق بأغنية لو هتسيب

حققت أغنية «لو هتسيب» للفنان محمد حماقي الذي تعد ثاني أغاني ألبومه الجديد “يا فاتني” نجاحات ساحقة منذ أول دقيقة من طرحها عبر موقع يوتيوي كما حصدت على إشادات عدة من قبل الجمهور ونجوم الوسط الفني على رأسهم المطربة اللبنانية إليسا، اذ دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج «لو_هتسيب»، عبر موقع التدونات القصيرة “تويتر”، وذلك عقب طرح العمل عبر يوتيوب، كما تصدرت الأغنية قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر.

لم تكتفي أغنية «لو هتسيب» بهذا النجاح فقط لتتصدر تريند رقم 3 على موقع الفيديوتها الشيهر “يوتيوب”، فضلا عن حصد أول مليون مشاهدة في خلال 18 ساعة فقط من طرحه على قناة حماقي الرسمية بيوتيوب.

أغنية «لو هتسيب» من كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع احمد ابراهيم، ميكساچ احمد ابراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، تاليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى اصلان، تسجيل م.محمد عدس.

إليسا تهنأ حماقي بأغنية لو هتسيب

وهنأت الفنانة إليسا، الفنان محمد حماقي بنجاح أغنية الجديدة «لو هتسيب» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، فكتبت: “مبروك حبيب قلبي، ادماني الجديد”، ورد عليها محمد حماقي كاتبًا: “شكرًا حياتي، انتي ادماني”.