/645236/غياب-نجمي-الفريق-التشكيل-المتوقع-للأهلي-أمام-إنبي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق إنبي، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد السلام.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للأهلي في مباريات اليوم أمام إنبي:

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا وحسين الشحات.

موقف النصر السعودي من التعاقد مع الشناوي

نفى فريق النصر السعودي، تفاوضه مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر.

حيث كان قد أكد محمد نور نجم الكرة السعودية، خلال تصريحات تلفزيونية،في الساعات القليلة الماضية، أن نادي النصر السعودي قريب من التعاقد مع محمد الشناوي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولكن نفى نادي النصر السعودي ما تردد في الساعات الماضية، حول تعاقدهم مع محمد الشناوي، وأكدوا على عدم تقدمهم بأي عروض رسمية لضم الدولي المصري محمد الشناوي.

مواعيد مباريات اليوم

الأهلي x إنبي – في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports 2 الزمالك X الاسماعيلي – في تمام الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2 سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – في تمام الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2

قائمة الاسماعيلي أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد صبحي ومحمد فوزي ومحمد مجدى.

في خط الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي ومروان الصحراوي ومصطفى الزناري ومحمد نصر وعبد الله جمعة ومحمد بيومي.

في وسط الملعب: عماد حمدي وعمر الوحش ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل وأحمد مدبولي ومحمد صادق ومحمد الشامي وأحمد مصطفى ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمد الضرف.

في خط الهجوم: شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو.

وفي السياق ذاته نجح فريق أسوان في تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء الأسبوع الثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب بتروسبورت.

ونجح فادي فريد في تسجيل الهدف الأول لفريق أسوان في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ويؤكد أحمد على بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة.