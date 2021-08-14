/645235/البرازيل-تعاني-تسجيل-966-وفاة-جديدة-بفيروس-كورونا-وأكثر-من-33-ألف-إصابة

تشهد البرازيل وقتا عصيبا بخصوص تفاقم تداعيات أزمة كورونا، حيث أعلن المجلس الوطنى لأمانات الصحة البرازيلي امس الجمعة عن تسجيل 966 حالة وفاة، و33 ألفا و933 إصابة كورونا على مستوى البرازيل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى البرازيل منذ بداية تفشى الوباء إلى 567 ألفا و862 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونا و319 ألف إصابة، وذلك وفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت.

قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم، الجمعة، انه تم تسجيل رقم قياسي في حصيلة إصابات فيروس كورونا اليومية التي تظهر عليها أعراض شديدة.

إصابات كورونا في اليابان

ولفتت وزارة الصحة إلى انه تم تسجيل 1478 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

و حسبما ذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، قالت الصحة اليابانية أن الإصابات الجديدة ارتفعت بمقدار 74إصابة مقارنة باليوم السابق وتجاوزت الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 25 مايو الماضي وبلغ 1413 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة كان يرتفع منذ أواخر يوليو الماضي.