/645233/السبت-الممتاز-مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة

تقام العديد من المباريات الهامة، اليوم السبت، وياتي في مقدمتها مباريات قطبي الكرة المصرية، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

الدوري المصري

الأهلي x إنبي – في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports 2 الزمالك X الاسماعيلي – في تمام الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2 سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – في تمام الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2

الدوري الإنجليزي

واتفورد x أستون فيلا – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

بيرنلي x برايتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

نوريتش سيتي x ليفربول – في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

مانشستر يونايتد xليدز يونايتد – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports Connect

تشيلسي x كريستال بالاس – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

إيفرتون x ساوثهامتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

ليستر سيتي x وولفرهامبتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

قائمة الاسماعيلي أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد صبحي ومحمد فوزي ومحمد مجدى.

في خط الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي ومروان الصحراوي ومصطفى الزناري ومحمد نصر وعبد الله جمعة ومحمد بيومي.

في وسط الملعب: عماد حمدي وعمر الوحش ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل وأحمد مدبولي ومحمد صادق ومحمد الشامي وأحمد مصطفى ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمد الضرف.

في خط الهجوم: شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو.

وفي السياق ذاته نجح فريق أسوان في تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء الأسبوع الثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب بتروسبورت.

ونجح فادي فريد في تسجيل الهدف الأول لفريق أسوان في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ويؤكد أحمد على بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة.