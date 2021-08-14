مدبولى يستعرض إنجازات الإسكان: مشروعات 7 سنوات توزاى 40 سنة ماضية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز إنجازات الإسكان خلال السنوات الماضية، موضحًا أن ملف الإسكان واحد من الملفات الكثيرة التى اقتحمتها الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية، بهدف تحقيق نقلة كبيرة وتحسين جودة حياة المصريين.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة اقتحمت عدد من الملفات الهامة لإيجاد حلول لمشكلات متراكمة منذ عقود، مضيفًا:"كان هناك مشاكل كثيرة متراكمة من قبل، ولكن ربما ظروف الدولة لم تمكنها من اقتحام الملفات بسبب ظروف الحروب وعدم الاستقرار، ولكن التحدى الأكبر هو الزيادة السكانية.

وشدد على أن الزيادة السكانية تصبح تحدى حينما تفوق قدرة الدولة على توفير الخدمات والمشروعات، موضحًا:" مصر في عام 1900 كان عدد سكانها 9 مليون، ووصلنا اليوم بعد 120 سنة لـ 102 بزيادة قدرها 11 ضعف، وهذا أضاف تحدي كبير على الدولة المصرية، مما يتطلب وقفة حقيقية".

وذكر أن الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية وضعت استراتيجية واضحة، واشتغلت على الانتشار الأفقى من خلال إعمار الأرض ومناطق جديدة، وإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع، بالتوازي على محور وهو الأصعب كلفة، وهو تطوير العمران القائم، وبالفعل بدأت الدولة في كلا المحورين، مضيفًا:" عملنا على تطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، ونجحنا في مضاعفة معدلات إنشاء الوحدات السكنية في مصر بالمقارنة في الـ 40 سنة الماضية ، حيث كان يتم إنشاء 42 ألف وحدة سكنية في السنة.. ووصلنا خلال الـ 7 سنوات الماضية لإنشاء ما يوازي ما تم إنشاءه في الـ 40 سنة الماضية، بواقع 225 ألف وحدة سكنية في السنة".