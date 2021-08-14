عاجل.. رئيس الوزراء: أقمنا جيلا جديدا من المدن بالتوازى مع تطوير العمران

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه لا بد من وقفة أمام الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية إذا فاقت قدرة إمكانيات الدولة على توفير الخدمات والإسكان تصبح تحديا.





وأضاف مدبولى، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن مشكلة مصر فى السابق أن الدولة لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية وهو ما أدى إلى وجود تحدى، لافتًا إلى أن المواطن المصرى حاول حل مشكلة الإسكان بنفسه عندما لم تستطع الدولة حلها فى السابق وهو ما أدى إلى ظهور البناء العشوائى والمناطق غير الآمنة. ونوه إلى أن الدولة وضعت استراتيجية واضحة وعملت على الانتشار أفقيا من خلال إعمار الأرض وظهور المدن الجديدة وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة بالتوازى مع تطوير العمران القائم.

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