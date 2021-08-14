عاجل.. مدبولى: التحدى الأكبر هو الزيادة السكانية التى شهدتها مصر فى 100 سنة

وأضاف مدبولى، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، إن الدولة المصرية اقتحمت ملفات فى الـ7 سنوات كانت تكبل الدولة على مدار العقود الماضية، مثل التعليم والصحة والتموين وغيرها، مؤكدًا أن الإدارة السياسية ومتابعة الرئيس السيسى هو ما مكن الدولة من الوصول إلى ما هو موجود الآن.
وأوضح أن الرئيس أكد أننا قطعنا خطوة من ألف خطوة، منوهًا إلى أن ظروف الدولة المصرية فى العقود الماضية جعلتها لا تستطيع أن تقتحم الملفات بسبب بعض الظروف، والتحدى الأكبر هو الزيادة السكانية التى شهدتها مصر فى 100 سنة، فسكان مصر فى سنة 1900 كانت 9 ملايين نسمة ووصلت اليوم إلى 102 مليون.
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