جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى مدينة بدر لافتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة.



جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى مدينة بدر لافتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة. جاء ذلك وفقا لما أورده السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته بفيس بوك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يصل إلى مدينة بدر لافتتاح عدد من المشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.