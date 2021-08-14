/645232/شديد-الحرارة-هيئة-الارصاد-الجوية-تكشف-عن-حالة-الطقس-اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يكون الطقس اليوم السبت نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

هيئة الارصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس اليوم هذا وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. ويرصد موقع دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة على محافظات الجمهورية القاهرة 38 26 الإسكندرية 32 26 وادى النطرون 35 25 طنطا 37 26 شبين الكوم 37 26 دمنهور 34 25 بلطيم 33 26 مطروح 31 25 السلوم 32 25 سيوة 39 24 بورسعيد 33 26 دمياط 32 26 الزقازيق 37 26 المنصورة 36 25 الإسماعيلية 38 24 السويس 37 24 العريش 34 25 رفح 33 24 رأس سدر 40 25 نخل 35 22 نويبع 39 29 طابا 35 27 كاترين 32 19 الطور 37 24 شرم الشيخ 40 30 الغردقة 38 29 مرسى علم 38 29 الفيوم 37 25 بنى سويف 38 25 المنيا 39 25 أسيوط 40 25 سوهاج 40 26 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 ادفو 42 28 أبوسمبل 41 26 الوادى الجديد 41 24 شلاتين 38 28 ابو رماد 37 28 حلايب 37 29 رأس حدربة 37 29

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