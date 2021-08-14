645231 /645231/الرئيس-السيسي-يفتتح-عدد-من-المشروعات-السكنية-اليوم-بمدينة-بدر 08:18 ص - السبت 14 أغسطس 2021 يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم، بافتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك بمدينة بدر. الرئيس السيسي يفتتح عدد من المشروعات السكنية اليوم بمدينة بدر هذا وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيس القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021. تابع موقع دوت الخليج علي

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