الأوقاف تعلن توزيع 21 طن لحوم أضاحى فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن المحافظات المقرر التوزيع بها هى: الإسكندرية – الجيزة - المنوفية – بنى سويف - الفيوم - مرسى مطروح"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (الإسكندرية– المنوفية– بنى سويف- الفيوم) و 3 أطنان لمحافظة الجيزة و 2 طن لمحافظة مرسى مطروح، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

ووصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 421 طنًّا من اللحوم بمحافظات "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح".

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم.