شوقى : لا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة أو مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم، الدكتور طارق شوقى، إنه للأسف الشديد، وبالرغم من كل ما نحذر منه، يظل الكثيرون من الناس ومن محررى التعليم يواصلون الادعاءات بمعرفة نتائج الثانوية العامة.





وزير التعليم :

وتابع على صفحته: "وأقول لكم أن كل هذا "غير صحيح وتأليف كامل لا أساس له" سواء كان على السوشيال ميديا او صفحات بعض الجرائد المعروفة للاسف الشديد".

وأردف: "لا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة او مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا كما قلنا سابقا".

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