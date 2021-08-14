مستجدات كورونا في مصر اليوم 13 أغسطس 2021 .. نسبة الشفاء 82%

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محمد سياف - ابو ظبي - مستجدات كورونا في مصر اليوم 13 أغسطس 2021 ، بعد أن كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعداد الجديدة للإصابات والوفيات والمتعافين، فضلًا عن إجمالي الأعداد منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الجمعة، وذلك خلال التقرير اليومي تبعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، الذي تنشره الوزارة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويتضمن تقرير الوزارة طرق التواصل مع الوزارة وكذلك الإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ونوضح خلال السطور التالية مستجدات كورونا في مصر اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 وموضوعات أخرى ذات صلة .

مستجدات كورونا في مصر اليوم 13 أغسطس 2021

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن مستجدات كورونا في مصر اليوم 5 فبراير ، خلال تقريرها اليومي والتي جائت على النحو التالي :

بلغت عدد الإصابات الجديدة التي تأكد إيجابية تحاليلها وإصابتها بالفيروس اليوم 97 حالة .

وصل عدد الإصابات الاجمالية بفيروس كورونا التي تم رصدها حتى اليوم 285158 حالة .

بلغت عدد الوفيات الجديدة جراء الإصابة بالفيروس اليوم 5 حالات .

وصل عدد الوفيات الإجمالية حتى اليوم 16609 حالة وفاة .

بلغ عدد المتعافين الذين غادروا المستشفيات وتأكد سلبية تحاليلهم حتى اليوم وتمام شفائهم 233772 حالة .

بلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 82% .

وسائل التواصل مع وزارة الصحة المصرية

أتاحت وزارة الصحة والسكان المصرية عدد من وسائل الاتصال، يتسنى من خلالها لجميع المواطنين والمقيمين بكافة محافظات الجمهورية التواصل مع الوزارة، وذلك لمتابعة الموقف أولًا بأول وبشكل دوري، وتقديم الإرشادات المناسبة في حالات الإصابة أو الاشتباه، وكذلك إرشادات للمخالطين، فضلًا عن نصائح توعوية للحد من انتشار الجائحة ومن تلك الوسائل :