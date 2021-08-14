فيديو .. وزير الأوقاف يوضح فضل صيام يوم عاشوراء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، في فيديو له، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الثواب العظيم لصيام هذا اليوم فقال "أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله"، فصيام يوم واحد يكفر لك ذنوب سنة كاملة ما صدقت نيتك مع الله عز وجل.





وأوضح، أن النبى عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشر من شهر الله المحرم، فسألهم لم تصومون هذا اليوم، فقالوا هذا يوم نجا الله موسى من الغرق، فقال صلى الله عليه وسلم: "أنا أول بموسى منكم"، فأمر الناس بالصيام، وقال: "إن عشت قابلا لأصومن التاسع والعاشر".

وتابع، أن الفقهاء يؤكدون على استحباب صيام يوم قبل يوم عاشوراء أو يوم بعده.

