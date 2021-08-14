موعد صيام يوم عاشوراء 2021 .. حكم صيامه منفردًا

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد صيام يوم عاشوراء والذي يرتقبه المسلمين في مختلف دول العالم، والذي يحرصون على صيامه لما فيه من أجر عظيم عند الله عز وجل، ما جعل أغلب المسلمين يحرصون على صيامه، ويزيد البعض على ذلك صيام يوم قبله أوبعده رغبة منهم اتباع السنة النبوية، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وعاشوراء في اللغة تعني العاشر في التعداد، ونوضح خلال السطور التالية موعد صيام يوم عاشوراء 2021م وحكم صيامه مع يوم تاسوعاء وموضوعات أخرى ذات صلة .

موعد صيام يوم عاشوراء 2021

استطلعت دار الافتاء المصرية هلال شهر المحرم يوم التاسع والعشرين من ذي الحجة 1442هـ، الموافق الثامن من شهر أغسطس 2021م، وثبت رؤية هلال شهر المحرم وأصبح اليوم الأول من هذا الشهر الهجري هو اليوم التاسع من أغسطس، وعليه فإن يوم عاشوراء أي العاشر من شهر المحرم سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس، ولمن يريد أن يقوم يومًا قبله أبو بعده، فإن تاسعواء سوف يكون يوم الثلاثاء 17 أغسطس، بينما يكون اليوم الحادي عشر من محرم يوم الخميس 19 أغسطس 2021م، فكل عام والجميع بخير وصحة وسعادة .

حكم صيام يوم عاشوراء منفرد

أوضحت دار الافتاء أنه يجوز صوم يوم عاشوراء بشكل منفرد دون صيام يوم قبله أو بعده، مضيفة أن لهذا اليوم فضل عظيم، والدليل ما قاله عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «قدم النبي – صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال : ما هذا؟ قالوا : هذا يوم صالح، نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى – عليه السلام، قال : فأنا أحق بموسى منكم فصامه، وأمر بصيامه» رواه البخاري، مضيفة أنه يستحب صيام يومصا قبله أو بعده لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم : «إذا كان العام المقبل – إن شاء الله – صمنا اليوم التاسع» رواه أبو داوود، كما قال أيضًا : «خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده » رواه الهيثمي .