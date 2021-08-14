صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية تبدأ اليوم امتحانات الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - وأنهت مراكز تصحيح أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية أعمالها فى 16 مركزًا، ومن المتوقع ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، فى الفترة من 15 إلى 20 أغسطس الجارى.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، 49 ألفا و708 طالبات، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة.