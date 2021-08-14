- 1/3
- 2/3
- 3/3
ودعا إسميك، فى تغريدة له عبر "تويتر" الشباب، بمناسبة اليوم العالمى للشباب، أن لا يستسلموا ولا يُحبطوا، وينطلقوا نحو التغيير من أنفسهم، مستشهدا بقول الله تعالى فى كتابه العزيز "إنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ".
وأضاف فى تغريدة أخرى: "اعرف تماما ما يعانيه الشباب فى وطننا العربى، وقد لمست بعض هذه المعاناة فى مرحلة مضت من حياتى، حتى تبين لى أن الإصرار والعزيمة قادران على منح شبابنا طاقة التغيير ليسيروا بحياتهم وحياتنا جميعا إلى الأفضل".
تابع: "وكل شىء ممكن إذا استمر الشباب بالتمسك بالأمل، أما خسارته.. فهى خسارة كل شىء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن إسميك يدعو الشباب العربى لتجنب الإحباط وتغيير أنفسهم للأفضل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.