حسن إسميك يدعو الشباب العربى لتجنب الإحباط وتغيير أنفسهم للأفضل

جدة - نرمين السيد - قال رجل الأعمال والكاتب حسن إسميك، إن ‏الشباب العربى أثبت خلال 10 سنوات مضت أنهم وقود التغيير، مشيرا إلى أن الطريق ما زال طويلاً أمام البعض، لكن الثقة بالوصول لمرادهم كفيلة بتقصير أطول المسافات.





ودعا إسميك، فى تغريدة له عبر "تويتر" الشباب، بمناسبة اليوم العالمى للشباب، أن لا يستسلموا ولا يُحبطوا، وينطلقوا نحو التغيير من أنفسهم، مستشهدا بقول الله تعالى فى كتابه العزيز "إنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ".

وأضاف فى تغريدة أخرى: "اعرف تماما ما يعانيه ‎الشباب فى وطننا العربى، وقد لمست بعض هذه المعاناة فى مرحلة مضت من حياتى، حتى تبين لى أن الإصرار والعزيمة قادران على منح شبابنا طاقة التغيير ليسيروا بحياتهم وحياتنا جميعا إلى الأفضل".

تابع: "وكل شىء ممكن إذا استمر الشباب بالتمسك بالأمل، أما خسارته.. فهى خسارة كل شىء".