فيديو وصور.. مطار القاهرة يستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان استقبال مليون و766 ألفا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولى، مساء الجمعة، وذلك ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "GAVI" ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.





وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن الشحنة التى تم استلامها اليوم من لقاح أسترازينيكا هى الثالثة ضمن اتفاقية "كوفاكس"، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة.

وأوضح مجاهد، أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا "3 أشهر"، وأثبت فعالية 76% فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

ولفت إلى توافر لقاحات فيروس كورونا "أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك" بجميع المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكدًا حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات فى مصر من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

وناشد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، المواطنين مجددًا بالتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة http://www.egcovac.mohp.gov.eg لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقى اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتى بلغ عددها 539 مركزًا، كما تم تخصيص 126 مركزًا لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.