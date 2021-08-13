/645230/نادي-النصر-السعودي-يحسم-موقفه-نهائيا-من-التعاقد-مع-محمد-الشناوي

نفى فريق النصر السعودي، تفاوضه مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر.

ويستعرض دوت الخليج موقف نادي النصر من التعاقد مع محمد الشناوي:

موقف نادي النصر السعودي

أكد محمد نور نجم الكرة السعودية، خلال تصريحات تلفزيونية،في الساعات القليلة الماضية، أن نادي النصر السعودي قريب من التعاقد مع محمد الشناوي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولكن نفى نادي النصر السعودي ما تردد في الساعات الماضية، حول تعاقدهم مع محمد الشناوي، وأكدوا على عدم تقدمهم بأي عروض رسمية لضم الدولي المصري محمد الشناوي.

شهد الدوري السعودي في الجولة الأولى العديد من المنافسات والأحداث المثيرة خلال اليوم الثاني من إنطلاقة الدوري ليتستهل الفرق مواجهاتها بقوة لعل أبرزها مواجهة الحزم والتعاون التي أنتهت بثلاثة أهدف لكل فريق.

وحقق الرائد الفوز الأول على حساب الفتح بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما تغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفيين مقابل هدف وحيد.

ملخص الدوري السعودي منذ الإنطلاقة

وأحتل فريق أبها صدارة ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت بعد الفوز على فريق الشباب بثنائية مقابل هدف وحيد ، بينما جاء الرائد في المرتبة الثانية بنفس الرصيد فضلا عن الفيحا لكن بفارق أهداف أقل.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الرائد على الفتح.. وملخص اليوم الثاني للإنطلاقة

ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية اليوم الثاني من الدوري السعودي

ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

موعد انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة