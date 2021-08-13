صراع الهبوط: وادي دجلة يتعادل سلبياً أمام الاتحاد السكندري

/645229/صراع-الهبوط-وادي-دجلة-يتعادل-سلبيا-أمام-الاتحاد-السكندري

انتهت مباراة فريق وادي دجلة والاتحاد السكندري بنتيجة ، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، صبري رحيل، محمود رزق

في خط الوسط: هشام صالح، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا

في خط الهجوم: فوزي الحناوي، عبد الغني محمد

تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

في خط الدفاع: يعقوبو، أحمد مجدي، محمد عبد العاطي، إيهاب المباركي

في خط الوسط: أحمد سعيد، حسام عرفات، كريم الدبيس، أحد عاطف

في خط الهجوم: محمد هلال، وأحمد شريف

مشوار الفريفين في الدوري

يحتل فريق وادى دجلة المركز ال ١٧ في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

وعلى الجانب الأخر، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز ال ٥ برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وفي السياق ذاته نجح فريق أسوان في تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء الأسبوع الثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب بتروسبورت.

ونجح فادي فريد في تسجيل الهدف الأول لفريق أسوان في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ويؤكد أحمد على بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة.

عاد فريق أسوان لنتيجة المباراة، عن طريق أحمد إبراهيم، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للنصف الأول للمباراة، من خلال ضربة جزاء.

ضرب عمرو الحلواني بالهدف الثاني لفريق أسوان، ليعود بفريقة للمباراة في اللحظات الأخيرة، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل ضائع من المباراة.

صراع تخطي أزمة الهروب من القاع

استضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم نظيره فريق أسوان، على ملعب بترو سبورت.

ونجح الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد جلال في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية والثلاث نقاط من أجل الوصول إلى المنطقة الدافئة بجدول المسابقة.