المنفيون فى جزر الندم.. حديث الحسرة لنشطاء الإخوان وائتلاف الثورة بعد 2011

وضمن تلك التصريحات المعبرة عن الندم، ما جاء عبر فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل بعنوان المنفيون في جزر الندم، حيث قال وليد عبدالرؤوف عضو ائتلاف شباب الثورة: "أحيانا بيجيلى إحساس على فترات متقطعة إن اللى عملناه مكنش صح، والثورة لم تكن فى وقتها ومكناش مستعدين لها، وبقول لو رجع الزمن هل ينفع نتدارك الخطأ اللى وقعنا فيه.. مش عارف".
وتابع: "فى 11 فبراير مبارك مشى ومكنش حد متوقع إنه يمشى، ومحدش سأل نفسه بعد يمشى مبارك ممكن يعمل إيه، وده كان خطأ كبير، فى الثورة كنا بنقرأ تاريخ كتير ولكن لما جينا فى لحظة بنكتب التاريخ نسينا كل اللى اتعلمناه".
واستطرد: "كان غرض كل الناس نمشى مبارك وبعد كده نتكلم، ومشينا مبارك ومتكلمناش بعد كده اتخنقينا"، لينهى حديثه بالبكاء.
فى حين قال إسلام لطفى الرئيس التنفيذى لشبكة التليفزيون العربى: "وإحنا قاعدين نكتب البيان وبنكتب المطالب اللى لسه ليها علاقة بالطوارئ وحبيب العادلى، لقينا الناس بتهتف الشعب يريد اسقاط النظام، ودى كانت لحظة تحول إحنا نفسنا اللى معتقدين إن عندنا وعى سياسى ومتقدمين عن الجماهير اللحظة متجاوزة أى مطالب بسيطة وقطعنا البيان، وبدأنا نكتب بيان تانى الشعب يريد اسقاط النظام، دى مطالب الناس وأحساسهم".
وأعرب عن شعوره حاليًا قائلاً: "مزيد ما بين الغضب والندم والحسرة ساعات".
وأكد على خفاجى أمين شباب الجيزة بحزب الحرية والعدالة: "للأسف وقعنا فى كل غلطة بحذافيرها وفى كل مشكلة بالمسطرة، انفردنا بالسلطة، إحنا كتيار سياسى كبير فى ذلك الوقت انفردنا بالسلطة ومسمعناش ومكناش سمعين غير نفسنا".
وعلق أسامة جاويش المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة فى دمياط: "نورالدين وقمر ولادى، أنا كل اللى بتتمناه فى حياتى لما تكبروا متقلوش الراجل ده عمل فينا كده ليه".
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