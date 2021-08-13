/645226/صراع-الكبار-مفاجأت-نارية-في-قائمة-الاسماعيلي-أمام-الزمالك

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي عن قائمة الفريق أمام الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد حسين السيد جناح الفريق، وذلك بعد غيابه في المباراة السابقة أمام الأهلي.

قائمة الاسماعيلي أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد صبحي ومحمد فوزي ومحمد مجدى.

في خط الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي ومروان الصحراوي ومصطفى الزناري ومحمد نصر وعبد الله جمعة ومحمد بيومي.

في وسط الملعب: عماد حمدي وعمر الوحش ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل وأحمد مدبولي ومحمد صادق ومحمد الشامي وأحمد مصطفى ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمد الضرف.

في خط الهجوم: شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو.

وفي السياق ذاته نجح فريق أسوان في تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء الأسبوع الثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب بتروسبورت.

ونجح فادي فريد في تسجيل الهدف الأول لفريق أسوان في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ويؤكد أحمد على بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة.

عاد فريق أسوان لنتيجة المباراة، عن طريق أحمد إبراهيم، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للنصف الأول للمباراة، من خلال ضربة جزاء.

ضرب عمرو الحلواني بالهدف الثاني لفريق أسوان، ليعود بفريقة للمباراة في اللحظات الأخيرة، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل ضائع من المباراة.

صراع تخطي أزمة الهروب من القاع

استضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم نظيره فريق أسوان، على ملعب بترو سبورت.

ونجح الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد جلال في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية والثلاث نقاط من أجل الوصول إلى المنطقة الدافئة بجدول المسابقة.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة.

بينما يحتل فريق أسوان المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة.