/645225/الأعلان عن-رئيس-النيابة-الإدارية-الجديد-خلال-أيام

قالت مصادر قضائية إن هيئة النيابة الإدارية أرسلت قائمة تضم ٧ أسماء من أقدم نوابها، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاختيار رئيس جديد للهيئة خلفًا للمستشار عصام المنشاوى الرئيس الحالى، الذى سيبلغ السن القانونية للتقاعد فى ١٩ أغسطس الجارى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الأعلان عن رئيس النيابة الإدارية الجديد خلال أيام

قرار جمهورى

حيث يصدر بذلك قرار جمهورى خلال أيام،وأوضحت المصادر أن هناك ٣ شخصيات تعد الأقرب لشغل المنصب، وهم المستشار عزت أبوزيد، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشارة جيهان كمال، مديرة المكتب الفنى بالجيزة، والمستشارة فهيمة الحكيم، مديرة وحدة الشكاوى المركزية بالهيئة.

في سياق اخر استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبته المستشارين الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، صباح أمس الأربعاء الموافق ١١ / ٨ / ٢٠٢١، المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من السادة المستشارين الأجلاء من نواب رئيس محكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته.

حيث أشاد المستشار عبد الله عمر شوضة، بالدور البارز والفعال الذي قام به المستشار عصام المنشاوي، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، والتعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري، معربًا عن خالص تمنياته لسيادته بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

ومن جانبه، أكد المستشار عصام المنشاوي، على بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وأهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بإهداء درع "مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض" للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار شفيق محمد بدر الدين نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادتهما وتقديرًا واعزازًا لما قاما به سيادتهما من جهد لتحقيق رسالة العدالة السامية.