في مباراة الغزارة التهديفية.. سموحة ينتصر على الطلائع برباعية

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حقق سموحة فوزا هاما على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفيين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثلاثون من الدوري الممتاز.

أهداف مباراة سموحة وطلائع الجيش

وسجل مصطفى فتحي هدف سموحة الأول بعد تحرك عرضي رائع على حدود منطقة الجزاء اتبعه بتسديدة ارضية زاحفة بالقدم اليسرى سكنت اسفل يسار المرمى،وتعادل طلائع الجيش عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 62.

و أضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني للأمواج الزرقاء في الدقيقة 78 من المباراة، قبل أن يعزز مصطفى فتحي التقدم لنادي سموحة في الدقيقة 80من أحداث اللقاء، بينما سجل إسلام جمال الرابع لفريقه من ضربة جزاء، وسجل الطلائع الهدف الثاني عن طريق الخطأ.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سموحة وطلائع الجيش

ورفع سموحة رصيده للنقطة 44 بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بينما توقف رصيد طلائع الجيش للنقطة 38 بالمركز السابع في جدول الترتيب.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الفريقين:

تشكيل طلائع الجيش أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع،أحمد علاء،إسلام جمال،على الفيل،حسن مجدى.

خط الوسط،مهندلاشين،عمرو السيسي،مصطفى جمال و أحمد سمير

خط الهجوم:عمرو جمال،ناصر منسي.

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدري، اطهر الطاهر. خط الوسط: احمد حمص، محمود حليمو ،مصطفى فتحي، على زكي. خط الهجوم:عرفة السيد ،ديريك نسيبامبي .