الضغوط تزيد على الأهلي.. محمد شريف لن يلعب أمام انبي بسبب الإصابة

تزيد الضغوط على النادي الأهلي في طريقه نحو خطف صدارة الدروري المصري من غريمه التقليدي الزمالك.
أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كشف أن محمد شريف مهاجم الفريق خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية.
ووفقا لطبيب الأهلي، فإن شريف سيحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلي التدريبات الجماعية. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
محمد شريف غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة وأجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبي فى التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي والسلام فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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