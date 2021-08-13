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الضغوط تزيد على الأهلي.. محمد شريف لن يلعب أمام انبي بسبب الإصابة

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تزيد الضغوط على النادي الأهلي في طريقه نحو خطف صدارة الدروري المصري من غريمه التقليدي الزمالك.

 

أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كشف أن محمد شريف مهاجم الفريق خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية.

 

ووفقا لطبيب الأهلي، فإن شريف سيحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلي التدريبات الجماعية. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

 

محمد شريف غادر مباراة الإسماعيلي الأخيرة وأجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية.

 

ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبي فى التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي والسلام فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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