سفير تونس لــ أحمد الطاهرى: الرئيس قيس سعيد استجاب لنبض الشارع

جدة - نرمين السيد - قال محمد بن يوسف، السفير التونسى لدى القاهرة، إن الرئيس قيس سعيد استجاب لنبض الشارع التونسى لتصحيح المسار، وأضاف أن مؤسسة البرلمان بددت الدور الدستورى فى البلاد ووصلت إلى حد الاشتباك بالأيدى.





وذكر السفير التونسى خلال حواره مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى فى برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المتضرر من محاربة الفساد هو من سوف يسمى الحركة التصحيحية بالانقلاب، متسائلًا كيف يتهم أستاذ قانون دستورى بالانقلاب على الدستور؟، مضيفًا أنه رغم حظر التجوال وفيروس كورونا نزل المتظاهرون إلى الشارع لأن المواطن العادى كان يغلى من تردى الأوضاع. وتابع :"أنه لو كان الرئيس قيس سعيد يفكر فى نفسه لصمت عن مشاغل الشعب، وفاز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات بكل سهولة".

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