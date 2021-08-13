جدة - نرمين السيد - استقبلت، اليوم الجمعة، محافظات "قنا – الأقصر – سوهاج – أسوان - البحر الأحمر – الوادى الجديد"، ست سيارات تحمل لحوم أضاحى الأوقاف بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "قنا – الأقصر – سوهاج – أسوان"، و2 طن لمحافظتى "البحر الأحمر – الوادى الجديد"، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.





يأتى ذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالى ما تم توزيعه 400 طن من لحوم أضاحى الأوقاف. وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، أكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور.. توزيع 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 6 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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