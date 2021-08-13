سفير تونس بالقاهرة لـ الطاهرى: الحكومة المقالة بعيدة عن اهتمامات المواطن

جدة - نرمين السيد - قال محمد بن يوسف، السفير التونسى بالقاهرة، إن البرلمان لا يعبر عن صورة تونس التاريخية والحضارية، وأشار إلى أن الحكومة المقالة لا تمتلك أى رؤية أو توجهات وبعيدة عن اهتمامات المواطن التونسى.





وأضاف السفير التونسى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة"، الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك وفيات لكورونا بالمئات يوميا، بينما النخب منشغلة فى الصراع السياسى وتقسيم المناصب. وذكر أن هناك انخفاضا كبيرا فى عدد المصابين والوفيات منذ تولى الإدارة العامة للصحة العسكرية ملف جائحة كورونا.

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