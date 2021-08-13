شيخ الأزهر يدعو لإعادة النظر فى سياسات تسعير وتوزيع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "نحن أمام اختبار إنسانى حقيقى، لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب الضمير اليقظ، والرحمة الخالصة، والعدالة الإنسانية، أدعو الشركات المنتجة للقاح كورونا إلى إعادة النظر فى سياسات التسعير وخطط التوزيع".

وتابع شيخ الأزهر: "أدعو الدول الغنية إلى العمل على معالجة التفاوت الشديد فى توزيع اللقاح لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا".