سفير تونس بالقاهرة: مصر بقيادة الرئيس السيسى وقفت بجانبنا دون أن نطلب

جدة - نرمين السيد - وجه السفير التونسى لدى القاهرة محمد بن يوسف، الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسى؛ على إيفاد الوزير سامح شكرى إلى تونس حاملا رسالة دعم إلى الرئيس قيس سعيد وشعب تونس.





وقال "بن يوسف"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بلادنا لم تطلب شيئا من مصر، ولكن الرئيس السيسى تحرك من نفسه 4 مرات حتى الآن؛ لمساعدتنا". وأكد السفير التونسى لدى القاهرة: "وزيرة الصحة المصرية هالة زايد كانت ترجونى فى الاتصالات الهاتفية أن أبلغها بما هو مطلوب فى القطاع الصحى التونسى؛ لتقديمه على الفور". وأكد السفير التونسى لدى القاهرة محمد بن يوسف،: "كنا فى أشد الحاجة إلى مساعدة الصديق والشقيق ومصر كانت تمد أيديها للمساعدة"، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية التونسية ضاربة فى التاريخ، وممتدة ومتماسكة شعبيا وسياسيا، رغم محاولات توتيرها.

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