على جمعة يهنئ شوقى علام على تجديد الثقة: دار الإفتاء شهدت طفرة كبيرة

جدة - نرمين السيد - هنأ الأستاذ الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان- فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بمد خدمته لمدة عام.





وقال د. على جمعة، إن ما حققه د. شوقى علام من إنجازات على مدار السنوات الماضية التى تولى فيها منصبه مفتيا للديار المصرية مشهودة فى الداخل والخارج، ومحل تقدير القيادة السياسية تجلى فى تجديد الثقة له ومد خدمته لاستكمال ما بدأه من انجازات فى الحقل الإفتائى. وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تحت قيادة د. شوقى علام، قد واجهت الكثير من التحديات التى استطاعت عبورها بنجاح ولعل آخرها جائحة كورونا التى قامت خلالها الدار بمجهودات كبيرة وصدر عنها الكثير من الفتاوى المنضبطة والتجديدية التى يسرت على الناس هذه المحنة وحققت الاستقرار المجتمعى. وتوجه جمعة بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق المفتى إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يؤيده ويعينه فيما هو مقبل عليه، وأن يلهمه الرشد والصواب.

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