/645223/إنطلاقة-الدوري-الإنجليزي-تشكيل-مباراة-أرسنال-وبرينتفورد-في-إفتتاح-البريميرليج

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني للأرسنال تشكيل مباراة الفريق أمام برينتفورد في إفتتاح الدوري الإنجليزي لكرة القدم والذي جاء خلالها النني على مقاعد بدلاء المدفعجية ضمن منافسات الجولة الأولى

تشكيل آرسنال الرسمي أمام برينتيفورد

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز، بن وايت، بابلو ماري، كيران تيرني.

خط الوسط: ممد النني، تشاكا، بيبي.

خط الهجوم: سميث رو، ساكا، أوباميانج.

‏ تشكيل برينتفورد أمام أرسنال

رايا، ايير، يانسون، بينوك، كانوس، يانليت، نورجارد، اونيكا، هنري، مبيمو، توني

ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة آرسنال وبرينتفور في لقاء الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة الإفتتاحية لمنافسات الموسم الجديد.

هدف آرسنال في المباراة

ويدخل آرسنال المباراة الافتتاحية، وهدفه تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، لتحسين بدايته عن الموسم الماضي.

تشكيل إنطلاقة الدوري الإنجليزي

ويقود آرسنال أرتيتا المدير الفني للفريق الإنجليزي، والذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في الموسم الحالي بعد تراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بالمركز السابع.

ويضم فريق المدفعجية الدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط الفريق، والذي يشارك مع الفريق منذ عدة مواسم ولكن ليس بشكل منتظم.