إلغاء تصريح خطيب متطوع بأوقاف القاهرة ومنعه من صعود المنبر

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة خطيب متطوع بمديرية أوقاف القاهرة ومنعه من صعود المنبر بأى من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة فى الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة.





وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الجمعة، إن قرار وزير الأوقاف بوقف أحمد سلامة سيد محمد، خطيب متطوع بمديرية أوقاف القاهرة، جاء بناء على المذكرة المرفوعة من القطاع الدينى اليوم، وأنه تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه. وحذرت الوزارة من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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