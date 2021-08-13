العسومى: دور الجيش المصرى فى محاربة الإرهاب ركيزة أساسية للأمن العربى

جدة - نرمين السيد - أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، بالجهود الحثيثة التى يقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية البواسل فى مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مثمنًا التضحيات الغالية التى يقدمها أبناء الجيش المصرى العظيم من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وحفظ أمنه واستقراره.





وأكد العسومى، فى بيان، اليوم الجمعة، أن الدور الرائد الذى يقوم به الجيش المصرى العظيم فى مكافحة الإرهاب ومحاربة هذه التنظيمات أصحاب الفكر الضال، يمثل ركيزة أساسية للأمن القومى العربى، انطلاقًا من أن أمن واستقرار مصر يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربى والمنطقة ككل، مشددًا على دعم البرلمان العربى الكامل للجهود المضنية التى تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حربها ضد التنظيمات الإرهابية، واقتلاع الإرهاب من جذوره، وإحباط مخططاته الإرهابية.

وأشاد رئيس البرلمان العربى، بكفاءة وجهوزية رجال القوات المسلحة المصرية البواسل وروحهم القتالية العالية فى القضاء على هذه العناصر الإرهابية الضالة، وقدرتهم العالية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأعرب عن خالص تعازيه للرئيس السيسى، وحكومة وبرلمان وشعب مصر فى شهداء هذه العملية النوعية التى قام بها أبناء الجيش المصري، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

جاء ذلك على خلفية إعلان المتحدث العسكرى، تمكن قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على 13 عنصرًا إرهابيًا فى وسط وشمال سيناء، وضبط عدد من الذخائر التى كانت فى حوزتها، والتى كانت تنوى استخدامها فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.